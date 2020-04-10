İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıthane Belediyesi de 'Biz Bize Yeteriz' dedi

Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek vererek maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı.


Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını resmi twitter hesabından duyurdu. Öztekin paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na mesai arkadaşlarımızla 100 bin TL katkıda bulunduk. Gönüller bir oldukça biz bize yeteriz. Zor günlerin bir an önce bitmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.