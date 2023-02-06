Kağıthane Belediyesi deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve doğu illerinde de hissedilen deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları bir an önce sarmak için Kağıthane Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Kağıthane Belediyesi bölgeye 10 kişilik ekiple beraber 2 iş makinesi, 2 su tankeri, 7 ton gıda kolisi ve 100 adet battaniye gönderdi.

Öte yandan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçe genelinde yardım kampanyası başlattıklarını da duyurdu. Başkan Öztekin sosyal medya hesabından “Kıymetli Hemşehrilerim; Battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kışlık ayakkabı, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratör deprem bölgelerine destek olmaya davet ediyorum sizleri. Birlikte hareket edip, yaralara şifa olalım” ifadelerini kullandı.