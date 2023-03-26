Kağıthane Belediyesi eski Ramazanları yaşatıyor

Kâğıthane Belediyesi'nin ilçenin meydanında düzenlenen etkinliklerle eski Ramazanları yaşatmaya çalışıyor. Programlarda hem çocuklar, hem de yetişkinler için birçok etkinlik düzenleniyor.

Ramazan etkinlikleri Kâğıthane Meydanı'nda her akşam çocuklara yönelik etkinliklerle devam ederken, hafta sonralı yetişkinlere özel programlar yer alıyor. Çocuklara özel etkinlikleri arasında; yarışmalar ve çocuk şarkıları konserleri; kukla, illüzyon, Karagöz- Hacivat, jonglör, Nasreddin Hoca, İbiş ve Orta Oyunu gösterileri yer alıyor. Bu gösterilerle çocukların Ramazan ayını her zaman güzel hatırlamaları amaçlanırlen, gösteriler Kağıthane Meydanı'nının yanısıra mahallelerdeki gezici etkinlik araçlarında da düzenleniyor.

Kağıthane Belediyesi Ramazanda yetişkinlere de özel bir çok etkinlik sunuyor. Kâğıthane Meydan da gerçekleştirilen etkinliklerde eğitimci ve yazarlar Bekir Develi, Hayati İnanç, Ahmet Bulut, Merve Gülcemal ve Saliha Erdim ile ilahiyatçılar Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ve televizyon programcısı Serdar Tuncer de farklı günlerde Kâğıthanelilerle bir araya geliyor. Dün akşam gerçekleşen programın konuğu olan Hayati İnanç, Kağıthaneli vatandaşlara Ramazan ayının öneminden bahsederken divan şiirler okuyarak açıklamalarını yaptı. Etkinliğe çok sayıda çocuk ve yetişkin katıldı.

“Tüm Kağıthaneli hemşehrilerimizi İstanbulluları Kağıthane Meydana davet ediyorum”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin “Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Deprem bölgesinedeki tüm kardeşlerimizin de tekrar Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Bu sene de Kağıthane Meydanda birbirinden güzel etkinliklerimizle hemşehrilerimizle buluşuyoruz. İftar sonrasında çocuk programlarımız teravih sonrasında Ramazan sohbetlerimize devam ediyoruz. Kağıthane Meydanı çok güzel süsledik Ramazana uygun hale getirdik. Çocuklarımıza burada pamuk şeker, Osmanlı macunu gibi farklı etkinlerin olduğu güzel bir etkinlik düzenlemiş olduk. Nerede o eski Ramazanlar diyeceğimiz o Ramazan hatıralarını tekrar yaşattığımız güzel bir şekilde bu Ramazanı burada değerlendiriyoruz. Tüm Kağıthaneli hemşehrilerimizi İstanbulluları Kağıthane Meydana davet ediyorum. Aynı zamanda deprem bölgesindeki hemşehrilerimiz için iftar çadırları düzenliyoruz. Kağıthane'deki ihtiyacı olan ailelerimize de gıda kolis desteğinde bulunuyoruz. ” dedi.

“Eski Ramazanları bir nebze de olsa yaşatmaya çalışıyorlar”

Etkinliğe eşi ve kızıyla birlikte geldiğini söyleyen Vedat Turgut “Çok güzel geçiyor. Belediyemize de bu güzel desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eski Ramazanları bir nebze de olsa yaşatmaya çalışıyorlar bize. Saygıdeğer konuklarımız bize gerek dini sohbetler gerekse eski Ramazanlardan söyleşiler yapıyor. Çocuklar için de etkinlikler yapılıyor. Ailemle beraber geldim eşim ve kızım ile birlikte geldik.” şeklinde konuştu.