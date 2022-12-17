Kağıthane Belediyesi ilçedeki tüm gençleri afetlere karşı eğitiyor

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı Kağıthane Belediyesi gençleri bilinçlendiriyor. Kağıthane Belediyesi'nin koordinasyonunda Belediye Sivil Savunma Uzmanı eğitimcileri ile yapılan eğitimlerde; öğrenci ve öğretmenler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

Katılımcılara çök-kapan-tutun hareketleri, afetlere karşı binalarda alınması gereken tedbirler, toplanma alanlarının kullanımı; bayılma, kanama, soluk borusu tıkanmaları ve hafif yaralanmalarda yapılacak ilkyardımlar acil durum çantası hazırlanması gibi konular öğretiliyor. Kağıthane Belediyesi'nin okullardaki Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri eğitim dönemi boyunca devam edecek. Eğitime katılan öğrencilerin tümüne Kâğıthane Belediyesi tarafından 4 GB'lik mobil internet paketi de hediye ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin afetlerin değil tedbirsizliğin can yaktığını belirterek, “Olası İstanbul depremi için gereken tedbirlerimizi aldık. Bu konuda alınabilecek en iyi tedbirin farkındalık olduğunu düşünüyoruz. Olası bir afet anında gençlerimizin gücüne, aklına güveniyoruz. Bu nedenle onlara afet eğitimleri vererek hem kendi canlarını korumalarını hem de yakınlarına faydalı olabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.