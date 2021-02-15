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Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarını kıştan koruyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için, Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı.


Belediye ekipleri ilçedeki 250 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları bıraktı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu. Bunun yanı sıra hayvanseverlere kedi evleri ve kapılarının önlerine bırakmaları için kedi-köpek maması ve yem kapları dağıtıldı.


Kağıthane Belediyesi 2021 yılı itibariyle günlük beslemelerin dışında hayvanseverlere 700 kilo köpek maması, 2 bin 750 kilo kedi maması ve 350 adet kulübe dağıttı.

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