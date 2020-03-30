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Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane Belediyesi, Korona virüsü nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını artırdı.


Kağıthane'de vatandaşlar ‘evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Hal böyle olunca sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sevimli dostların aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı.


Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri son bir ayda 2 bin 200 kilogram mama dağıtımı yaptı. Talepte bulunulması halinde hayvanseverler de besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor. Yanı sıra ekipler sokaklarda denetimler yaparak hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını toplayarak rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavi etti. Son bir ayda 385 sokak hayvanı tedavi edildi.


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bu süreçte sokak hayvanlarının da sağlıklı kalmaları için azami gayret gösterdiklerini belirterek, “Her can bizim için çok kıymetli” dedi.

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