Kağıthane Belediyesi'nin Anadolu'ya destekleri sürüyor

Kağıthane Belediyesi yerelde işbirliğini güçlendirmek adına Anadolu şehirleriyle ortak projeler üretmeye devam ediyor. Kağıthane'nin kardeş ilçesi Ordu Mesudiye'ye Kâğıthane Belediyesi tarafından halı saha yapıldı. Suni çim halıdan yapılan 24x45 metre ölçülerinde halı sahanın her mevsim kullanılabilmesi için etrafı brandalarla kaplandı ve her saat kullanılabilmesi için de saha aydınlatmaları eklendi. Mesudiye halı sahası yaz-kış günün her saati kullanıma uygun şekilde hizmet verecek.

Mesudiye Belediyesi'nin kararıyla tesise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in adı verilirken, halı saha projesine en çok Mesudiyeli gençler sevindi. Törende konuşan Başkan Öztekin, Kağıthanelilerin selamlarını yöre halkına ileterek, "Burası çocuk ve gençlerimizin spor yapmasına, çeşitli etkinliklere, özel günlere ev sahipliği yapacak. Kardeş ilçemize yakışan bir tesis oldu'' dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de yaptığı konuşmada desteklerinden ötürü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün ev sahipliğindeki törene AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Kaymakam Oğuzhan Aksoy, spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.