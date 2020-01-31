Kağıthane Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki okulların müdürleri ve okul aile birlikleri ile Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarıyıl tatilin bitmesine az bir süre kala okul müdürleri ve okul aile birlikleri ile Nurtepe Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Toplantıda eğitime verdikleri önemin altını çizen Başkan Öztekin belediye olarak eğitim alanında yaptıkları ve yapacakları yatırımları paylaştı.

Ülkenin geleceğinin bugünün çocuklarının elinde olduğunu belirten Başkan Öztekin, “Çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, eğitimin bütün unsurları olarak bizlere büyük görev düşmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak, hatta belirleyici olmak eğitim kurumlarının görevidir. Eğitimli bireylerin yetişmesi için eğitim kurumlarımıza destek olmak ise bizim görevimizdir'' dedi.

Binlerce öğrenciye yardım

Gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki tüm okullarda kapsamlı bir bakım onarım çalışması yaptıklarını belirten Başkan Öztekin okullara seminer ve spor salonları gibi alanlar da kazandırdıklarının altını çizdi. Çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim-öğretim görmesinin önemine vurgu yapan Başkan Öztekin ayrıca binlerce öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunduklarını kaydetti.

Çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Birçok mahallede belirli yaş gruplarında hizmet veren Yaşam Beceri Atölyelerine de değinen Başkan Öztekin, “Yaşam Beceri Atölyelerimizde çocuklarımız okul dışı faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Atölyelerde tiyatro, müzik, akıl oyunları, el sanatları, robot tasarlama ve daha birçok farklı alanlarda yeteneklerini keşfetme olanağı buluyor. Yeteneğini keşfeden çocuğumuz, burada kendini geliştirip hayata hazırlanıyorlar'' dedi.

Çocukların gelişimleri için desteklerinin her geçen gün artarak devam edeceğini belirten Başkan Öztekin toplantıya katılan okul müdürleri ve okul aile birliklerine de teşekkürlerini ileterek yaptıkları işbirliğinin süreceğini ifade etti.