Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Türkiye'ye 2 olimpiyat madalyası kazandırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kağıthane Belediyespor sporcuları milli karateciler Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazanarak Kağıthane'nin ve Türkiye'nin gururu oldular. Bir diğer Kağıthane Belediyespor sporcusu milli karateci Dilara Bozan da Tokyo 2020 Kata'da 5. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin hem ilk hem de 100. madalyasını kazandılar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu ile karate kumite kadınlar 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırırken, Merve Çoban, karate branşında madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıkarken madalyaların 2'si Kağıthane Belediyesporlu milli karatecilerden geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Bu gurur Kağıthane'nin, bu başarı Türkiye'nin'' sözleriyle mutluluğunu dile getirirken; ''Sporcularımızı tebrik ediyorum. Müsabakalara gece gündüz demeden yoğun gayretle hazırlandılar ve başardılar. Biz de Kağıthane Belediyesi olarak bu süreçte her zaman yanlarında olduk. Sporcuhane projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, şehrimizin ve ülkemizin adını madalyalarla duyurmaktan oldukça mutluyuz, gururluyuz. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim'' şeklinde konuştu.