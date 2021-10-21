Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Çaykara: “Asayiş yönünden İstanbul'un en iyi ilçelerinden biriyiz”

Toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, asayiş yönünden İstanbul'un en iyi ilçelerinden biri olduklarını ifade ederek, “Geçen sene kendimle yarıştım, bu sene de yine kendimle yarışacağım, Kağıthane'nin daha güvenli bir ilçe olmasını istiyoruz” dedi.

Toplantıya, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ağaoğlu, emniyet birim amirleri, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Koç, “Kağıthane ilçemizde mülkiye amiri olarak bizim sorumluluğumuzda, fiili olarak da emniyetimizin görev alanında halkımızın, hepimizin ırzına, namusuna, malına kısaca daha huzurlu yaşamamız için arkadaşlarımız görevlerini ifa ediyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim neler yaptığımızı Emniyet Müdürümüz ve arkadaşlarımız sizlere anlatacaklar. Kağıthane'de daha güvenilir bir yaşamın temini noktasında sizlerle istişare etmek adına bu toplantı tertip edildi” dedi.

“Asayiş yönünden İstanbul'un en iyi ilçelerinden biriyiz”

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara ise, “Öncelikle size Kağıthane hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Kağıthane İstanbul'da nedir, konumu nedir? Malumunuz basında sıkça yer alıyoruz. Bu yüzden Kağıthane ismi bazıları için, Kağıthane'yi bilmeyenler için sanki suç yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçe izlenimi veriyor ama bizdeki sayısal verilere göre böyle bir durum söz konusu değil. Asayiş yönünden İstanbul'un en iyi ilçelerinden biriyiz. Emniyet Genel Müdürümüzle ve Ankara'dan gelen daire başkanlarımızla, geçen hafta İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdik. Asayiş Daire Başkanı evden hırsızlıkları düşürmede en başarılı ilçe olarak Kağıthane ilçesini göstermiştir” diye konuştu.

“Güvenlik kamerası sizi korumaz, komşunuzu korur”

“İş yerlerinde güvenlik kamerası yönünde çok zayıfız” diyen Çaykara, “Biz çoğu zaman bir tane bile görüntü bulamıyoruz. Bir sokakta veya bir caddede hiçbir iş yerinde güvenlik kamerası yok. Güvenlik kamerası sizi korumaz, komşunuzu korur. İstanbul Emniyet Müdürümüzün gayretleri ve İçişleri Bakanımızın da talimatlarıyla şehrimize çok sayıda KGYS kamerası kazandırılacak. Bazen suçluları yakalıyoruz fakat delillendiremiyoruz. Bunu yapamayınca de onların serbest kalmasına neden oluyoruz. Bu yüzden güvenlik kamerası konusunda esnafımız biraz daha duyarlı olsun” dedi.

“İstanbul genelinde bazı ilçelerde artış olurken biz bir azalma yakaladık”

Çaykara, “Pandemi sürecinde artan bir başka konu ise İstanbul genelinde motosiklet hırsızlıkları. Bu konuda da İstanbul genelinde bazı ilçelerde artış olurken biz bir azalma yakaladık. Bir olay haricinde ilçemizde hiçbir faili meçhul gasp olayı gerçekleşmemiştir. Diğerlerinin hepsinin failleri yakalandı, adli mercilere teslim edildi. Dolandırıcılık konusunda da pandemi nedeniyle bir artış söz konusu çünkü biliyorsunuz dolandırıcılık çoğu zaman teknolojik aletler ile yapılıyor. Biz bu konuda da ilçemizde ciddi bir azalmaya sebebiyet verdik. Özellikle basından da bildiğiniz, yere mendil atarak veya bir şey düşürerek yaşlı insanları dolandıran 2 kişilik bir çete vardı, arkadaşlarımız onları yakaladılar. Buran şunun da müjdesini vermek istiyorum; biz hemen hemen her gün veya haftada 3-4 defa torbacı şahısları yakalıyoruz. Bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçemizde uyuşturucu satıcılarına karşı bir operasyon gerçekleştirdi ve 26 hedef şahıstan 22 tanesi yakalandı” ifadelerini kullandı.

“Çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını ilk siz anlarsınız, biz yakaladığımızda iş işten geçmiş olur”

“Talep arzı doğurur” diyen Emniyet Müdürü Murat Çaykara, “Kağıthane ilçesinde uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor ve çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bunu sadece polisiye tedbirler veya okullarda eğitimcilerin alacağı tedbirler ile çözemeyiz. Bunu ancak el birliğiyle, ailelerin desteğiyle çözebiliriz. Tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. Uyuşturucu kullanımından ötürü her yaştan 886 tane insanın yakalanması benim pek de hoşnut olduğum bir durum değil. Bunun her geçen gün artmasını istemiyorsak, hepimiz el birliğiyle buna destek olmalıyız. İlçemizde, İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' isimli bir sempozyum gerçekleştirdik. Sizin çocuğunuzun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ilk siz anlayabilirsiniz. Biz yakaladığımızda iş işten geçmiş olur. Bu konuda lütfen herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bence herkes biraz daha düşünmeli ve çocuğuna gereken ilgiyi göstermeli” dedi.

“Bilgi ne kadar hızlı gelirse suça müdahale süresi kısalır”

Murat Çaykara, “Yani çocuğun okul saatlerinde okulda, diğer saatlerde ise nerede olduğundan ailenin kesinlikle haberinin olması gerekiyor. Şahsen ben öyle yapıyorum. 3 tane çocuğum var hepsinin geldiği gittiği saatleri nerede ne yaptığını, ben olmasam bile anneleri biliyor. Biz yaptığımız her şeyi takip ediyoruz, yani yapıp bırakmıyoruz. Çünkü gayrimeşrudan para kazanmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar kolay kolay bu işi bırakmazlar. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için bir torbacıyı yakalıyoruz, tutuklanıp hapse giderse çıkışını da takip ediyoruz. Çıktıktan sonra bu şahsı tekrar takip ediyoruz. Bir daha bu işlere bulaşmayacağına kanaat getirene kadar takip ediyoruz. Söylerseniz bize bilgi akışını sağlamış olursunuz ve biz bizim göremediğimiz sizin gördüğünüz suçlara müdahale etmiş oluruz. Bilgi akışı çok önemli, bilgiler bize ne kadar hızlı gelirse bizim de suça müdahale etme süremiz o kadar kısalıyor” şeklinde konuştu.

“Geçen sene kendimle yarıştım, bu sene de yine kendimle yarışacağım”

Çaykara, “Nurtepe'ye ev kiralamaya geliyordunuz ve bir bakıyorsunuz orada zırhlı shortlandlar, askeri tarzda araçlar, kamuflaj kıyafetli polisleri gördüğünüzde arkanıza bakmadan geri gidiyordunuz. Ama şu anda Nurtepe halkıyla da yaptığımız görüşmelerle ve çalışmalarla Nurtepe'de bizim resmi polislerimiz görev yapıyor. İstanbul'un asayiş yönünden en iyi ilçelerinden biri olmaya adayız. Geçen sene kendimle yarıştım, bu sene de yine kendimle yarışacağım. Kağıthane'yi daha iyi bir yere getirmeyi istiyoruz, Kağıthane'nin daha güvenli bir ilçe olmasını istiyoruz” diye konuştu.