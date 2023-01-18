Kağıthane, kan bekleyen hastalara umut oldu

Kış aylarının gelmesiyle kan stoklarında yaşanan düşüş Kağıthane'de kurumları harekete geçirdi. Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şubesi birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. İlçenin farklı noktalarında dört gün boyunca süren kampanya sonunda 709 ünite kan toplandı.

Bağışlanan her bir ünite kan 3 hastaya şifa oluyor. Toplanan 709 ünite kan şifa bekleyen 2 bin 127 hastaya umut oldu. Bağışlar farklı günlerde Kâğıthane Belediyesi Hizmet Binası, Kâğıthane Meydanı, Yaşar Doğu İlkokulu, Gültepe İmam Hatip Ortaokulu, Çeliktepe Mahallesi Muhtarlık Yerleşkesi, Hamidiye Ulu Camii Bahçesi ve Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi'nde kurulan çadırlarda gerçekleşti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çadırları ziyaret ederek bağışçılara teşekkür ederek, ''Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bu sebeple düzenli aralıklarla ilçemizde bağış kampanyaları düzenliyoruz. Bağışlar şifa bekleyen hastalara umut olduğu gibi bağışçıların da sağlıklarına faydalı oluyor. Hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Bu farkındalığı göz önünde bulundurmalıyız. Tüm hemşehrilerimi düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyorum'' dedi.