Kağıthane Meydanı düzenlenen törenle açıldı

Kağıthane Meydanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, “Kanal İstanbul projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle Kağıthane'de hayata geçirilen Merkez Meydanının açılışı yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı.

“Tarihi kent merkezlerimize sahip çıkıyoruz”

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kâğıthane Meydanımızı yeni yüzüyle bugün İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kağıthane için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Şehircilik kültürümüzün en önemli simgeleri olan tarihi kent merkezlerimize, birlik ve beraberlik mekânları olan meydanlarımıza sahip çıkıyoruz. “Tarihe vefa, geçmişe saygı” sloganıyla; bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz” dedi.

“Kanal İstanbul projesini hayata geçiriyoruz”

Bakan Kurum sözlerine şu şeklide devam etti:

“Bugün yine sizin liderliğinizde; Ulaştırma bakanlığımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini, İstanbul Boğazımızı koruyacak Kanal İstanbul Projesini hayata geçiriyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, millet bahçeleri, ekolojik koridorlarıyla, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik Projesi olan Kanal İstanbul için adımlarımızı atıyoruz. Her iki yakasına dünyanın en geniş akıllı şehrini kuracağımız Kanal İstanbul'da; yatay mimari esasıyla mahalle kültürümüzü yaşatacak yeni mekânlar oluşturuyoruz, yüzyılın en stratejik adımlarından birini milletimizle birlikte atacağız. İnşallah; liderliğinizde; Güçlü Türkiye'nin Güçlü İstanbul'u için gece demeden gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu eserleri İstanbul'a kazandırdığınız için bu milletin bir ferdi olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzurunda zatı alinize şükranlarımı arz ediyorum. Emeği geçen İller Bankamıza ve Kağıthane belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm projelerimizin İstanbul için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadim şehircilik anlayışımızın rehberliğinde yeniden düzenlendi”

İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, “Tabiat burada her mevsim bir tablo gibi olur, panayırlar kurulur, şölenler yapılırdı. Burası; milletimizin şehircilik, bahçe düzeni ve estetik anlayışında tüm dünyadan ne kadar üstün olduğunu göstermeye yeterlidir. Hamdolsun, o günler hayal olmaktan, hoş bir anı veya bir fotoğraf karesi olmaktan çıktı. Zat-ı Devletlerinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kağıthane Belediyemiz muhteşem bir işe imza attı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mimari çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Kağıthane Meydanı; kadim şehircilik anlayışımızın rehberliğinde yeniden düzenlendi. Bu hizmet, Sadece bir meydan düzenlemesinden ibaret değil. Yeni şehircilik anlayışımızın, insan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. İnşallah yeni meydanda, yine güzelliğin sesi yankılanacak. Neşenin, huzurun, esenliğin sesi duyulacak. Himaye ve talimatlarıyla; bu meydanı ilçemize kazandıran, meydanla birlikte, tarihimizi de, anılarımızı da ihya eden; Zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin; altyapı, kentsel dönüşüm ve mimari çehresini güzelleştiren hizmetleri için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni Meydanın, Kağıthanemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olması dileğiyle” şeklinde konuştu.

“Kağıthane Belediyemiz gece gündüz çalışmaya devam ediyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise “AK Parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu bugün bir kez daha şahit olmuş olduk. Kağıthane Belediyemiz diğer belediyelerimizde olduğu gibi gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz meydanımız yaklaşık 30- 40 milyon TL yatırım tutarı olan bir proje. Proje ile yakından ilgilenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz bu beş yıllık süreç içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kağıthane'yi ihya etmek için bu projeyi tasarladık”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, “Kâğıthane Meydanı yüzyıllar boyu halkın temel sosyalleşme alanı idi. Eskilerin "Çamlık" dediği bu bahçede, cemiyet toplantıları, sünnet düğünleri, mal ve ürün panayırları kurulur, döneminin en ünlü sanatçıları burada programlarını icra ederdi. Sultan Abdülhamid, şehzadelik yıllarını bu meydanın karşısındaki Kâğıthane Kasrı'nda geçirmişti. Cuma selamlığı için meydandaki Daye Hatun Camii'ne her geldiğinde, Kâğıthane'nin o meşhur yoğurdunu, cömert ödemelerle tam da bu meydanda satın almıştır. Son yıllarda bu alan araçların düzensiz parklandığı, toz ve çamur barındıran, aydınlatması yetersiz, estetikten yoksun, güvenliksiz ve metruk bir yapıdaydı. Kâğıthane Meydanı Projesi'ni ilçemizi tarihte olduğu gibi yeniden ihya etmek amacıyla tasarladık. Bu kapsamda ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresini botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresini yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresini de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuyoruz” dedi.