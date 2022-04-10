Kağıthane Meydanı geleneksel Ramazan etkinleriyle ilgi odağı oldu

Kağıthane'de her yıl gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri bu yıl da yeni Kağıthane Meydanı'nda yapılmaya devam ediyor. Ramazan'ın her günü iftardan sonra İstanbullular soluğu yeni Kağıthane Meydanı'nda alıyor. Dün akşam yapılan etkinlikte konuşan Mevlüt Öztekin, "Kağıthane'de mutlu ve huzurlu şekilde Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz'' dedi.

Kağıthane'de önceki yıllarda Hasbahçe'de yapılan Kağıthane Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinleri bu yıldan itibaren yeni Kağıthane Meydanı'nda yapılıyor. Pandemi döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı'nda, süs havuzları, aydınlatmalar, yeşilliklerle süslü duvarlar, çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir çok alan bulunuyor. Bu yıl da Kağıthane Belediyesi Geleneksel Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yeni Kağıthane Meydanı'nda dün yapılan etkinliğe TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin olmak üzere diğer konuklar da katıldı.

Her gün iftardan sonra çocuklar için özel programlar yapılırken cuma ve cumartesi akşamları yetişkinlere özel söyleşi, dinleti ve gösteriler yapılıyor. Çocuklar için yapılan programlarda eski Ramazan Aylarını yaşatmak amacıyla çocuklara Osmanlı macunu, patlamış mısır dağıtılıp, yüz boyama, balon şişirme gibi etkinliklerde bulunuluyor. Yeni Kağıthane Meydanı'nda süslemeli aydınlatmalar da dikkat çekiyor.

Dün akşam iftardan sonra yapılan etkinlikte konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Meydandayız ve Kağıthane Meydan'da Ramazanı bu yıl içerisinde çok farklı etkinlilerle beraber oluyoruz hemşerilerimizle burada iftar sonrası çocuk etkinliklerimiz, Karagöz ve Hacivat, Orta oyunu gibi oyunlarla nerede o eski ramazanlar dediğimizi tekrar burada yaşatıyoruz. Aileler ile beraber oluyoruz ve teravih sonrası sohbet etkinlerimizle beraberiz. Kağıthane Meydanımızda yüzlerce farklı türde binlerce bitki, çiçeğin olduğu özel bir alandayız. Geçtiğimiz yıl covid döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız ile telekonferans yöntemiyle açılışını gerçekleştirdik ve bu meydanda her gün binlerce vatandaşımızı çocuklarımızın katıldığı etkinlerde beraberiz. Burada çocuklarımız için çok özel etkinlikler var. Patlamış mısır, Osmanlı macunu gibi yine çocuklarımız için de yüz boyama gibi özel etkinlerde bulunuyoruz ve bu Ramazan'da da çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak değerlendiriyoruz. Ben tüm Kağıthaneli hemşerilerimize programa katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan sadece Kağıthane Meydanı'nda değil 19 mahallemizde 450 bin vatandaşımızın yaşadığı ilçede çalışmalar yapıyoruz. Aşevinden her gün binlerce vatandaşımıza iftarlık yemeklerini götürüyoruz. Yine Kağıthane Belediyesi olarak sadece Ramazan içerisinde 20 bin ailemize gıda kolisi dağıtıyoruz. Sosyal marketimiz var. Sosyal marketimizde de 10 bin vatandaşımız yararlanmış oluyor. Bu Ramazan iftarda ve sahurda kimse yalnız değil. Biz yanlarındayız. Aynı zamanda hemşerilerimizle beraber iftar sofralarında bir arada oluyoruz. Amacımız, gayemiz Kağıthane'de mutlu ve huzurlu şekilde Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde değerlendirmek için de çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyoruz'' şeklinde konuştu.

Program daha sonra sahne gösterileri ve müzik ziyafetiyle devam etti.