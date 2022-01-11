Kağıthane Meydanı'nda 3. etap çalışmaları da tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla; ilk etabı 18 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılan yeni Kağıthane Meydanı'nın ikinci ve üçüncü etap çalışmaları tamamlanarak dördüncü etaba geçildi.

İlk etap çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise meydana; süs havuzu, dekoratif aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yolları eklendi. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimi ile 10 bin metrekare yeni yeşil alan daha kazandırıldı. Proje alanı içinde yer alan Daye Hatun Cami ile Tarihi Sıbyan Mektebi de dokusuna uygun şekilde çevre düzenlemeleriyle birlikte yeniden tasarlandı. Kağıthane Meydanı Projesi ile ilk 2 etaplık çalışmalar sonucunda toplam 30 bin metrekarelik alanda meydan düzenlemesi, botanik bahçe, araç ve yürüyüş yolları, yamaç ve yeşil alan çalışmaları yapıldı.

Meydandaki 3. etap çalışmaları da tamamlandı. Meydanın çevresinde bulunan bağlantı yolları asfaltlanıp genişletilirken, kaldırımlar da dekoratif taşlarla kaplanıp aynı şekilde hizmete sunuldu. Bu sayede araç ve yaya güvenliği ile sürüş ve yürüyüş konforu sağlandı. Meydan çevresinin altyapısı yağmur suyu kanalları ile baştan sona yenilenirken üstyapıda birçok farklı türde ağaç dikimi yapıldı. Yanı sıra daha güçlü internet altyapısı için meydan çevresinde yapılan fiberoptik kablolamalar sayesinde mevcut internet hızı 20 katına çıkarıldı. Dekoratif aydınlatmalar ile gece de ayrı bir manzara sunan meydan çevresine akıllı kent mobilyaları da eklenerek vatandaşlara gezerken dinlenebilecekleri alanlar sunuldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de meydan ve çevre yollarında dördüncü etap çalışmalarına geçildiğini duyurdu.