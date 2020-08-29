Kağıthane minibüsçü dehşeti kamerada

Kağıthane'de polis uygulamasından kaçtığı iddia edilen minibüs sokak arasından caddeye çıkan kadının bebek arabasına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kadın ve bebeği büyük korku yaşadı. Kadının sokaktan yukarıya çıktığı ve minibüsün kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kağıthane Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aybüke Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyrantepe Topkapı hattında sefer yapan bir minibüs sürücüsü polis noktasına geldiğinde iddiaya göre fazla yolcu olması nedeniyle uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ters istikametten giren minibüs şoförü kısa bir süre sonra süratli bir şekilde sokağa girmek istedi. Minibüs o esnada sokaktan yukarıya çıkan Mislihan Bayar'ın bebeğinin olduğu arabaya çarptı. Olay sonrası esnafın tepkisi üzerine sürücü, yolcu dolu minibüsle sokak arasından kayıplara karıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kadın ve bebeği büyük korku yaşadı. Kadının bebeğiyle yukarıya çıkması ve minibüs sürücüsünün kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis dehşeti yaşatan minibüsçünün peşinde

Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğini ayakta kontrol etti. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmaların artından kadın ve çocuğu polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“Bebek arabasını parçalamış”

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Bayan sıkıştırdıktan sonra sokaktan hızlı bir şekilde kaçıp gidiyor. Bebek arabasını da parçalamış. Normalde burası hattı değil ama yukarı da çevrime var çevirmeden kaçıyor. Çocukta ve kadında hayati bir problem yok” dedi.

Polis, plakası tespit edilen sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.