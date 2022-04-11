Kağıthane, Nursaçan Hoca ve Yazar Gülcemal'i ağırladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin bu seneki yeni adresi Kağıthane Meydanı olurken, her yaştan vatandaş ailecek gelerek etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Kağıthane Meydanı'nda cuma ve cumartesi akşamları saat 22.00'den sonra yetişkinlere özel programlar, haftanın yedi günü iftardan sonra çocuklara özel eğlenceler düzenleniyor. Kağıthane'de bu haftanın konukları Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Televizyon Programcısı Necmettin Nursaçan ile Yazar Merve Gülcemal oldu.

Nursaçan Hoca, kendine has üslubu ile vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Nursaçan Hoca, ramazan ayı ile ilgili sohbet verdi. Ailenin önemine değinen Nursaçan: '“Anne ve babanıza iyilik edin. Öf demeyin. Yüksek sesle konuşmayın. Sakın azarlamayın. Şefkat kanatlarınızı yayın onlara ve dua edin onlar için. Aile, milletin temelidir. Aile sağlamsa millet de sağlamdır.” dedi. Nursaçan Hoca, etkinliğin sonunda vatandaşlarla birlikte dua etti.

Oyuncu Anne diye de bilinen Yazar Merve Gülcemal de etkinlikler çerçevesinde Kağıthanelilerle buluştu. Gülcemal, "Ramazanda ölçüyü kaçırmadan evlerimizi süsleyebiliriz. Filmlerde Noel'de yaşanan coşkuyu ve kutlamaları görüyoruz. Biz de kendi örf ve âdetimizce çocuklarımıza ramazan coşkusunu yaşatabiliriz. Mahyalarla Osmanlı zamanında evler süslenirmiş. Biz de evimizi süsleyerek çocuklarımızı ramazana hazırlayabiliriz. Ayrıca çocuklarımızı yüreklendirmek için küçük ödüller verebiliriz. Çocuk orucunun belirli bir zaman dilimi yoktur. Ne kadar tutabiliyorsa o kadar oruç tutar çocuk. Ona özel tabaklarla, renkli peçetelerle, birkaç küçük süsle bir sahur sofrası, iftar sofrası kurmak; masasına bir mektup iliştirmek en büyük teşvik olacaktır'' diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinlikleri vatandaşlarla birlikte takip etti. Tüm İstanbulluları ramazanın manevi iklimini yaşamaya Kağıthane Meydanı'na davet eden Başkan Öztekin; '' Burada hem çocuklarımıza hem de ailelerine yönelik etkinliklerimiz var. Burada 40 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresini botanik bahçe ve meydan, 10 bin 500 metrekaresini yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmetinize sunduk. Süs havuzu, dekoratif aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yollarını Meydanımıza kazandırdık. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimini gerçekleştirdik. Böylesi güzel bir ortamda ramazanı değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.