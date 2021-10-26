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Kağıthane polisinden dar alan uygulaması

Kağıthane polisi tarafından gerçekleştirilen dar alan uygulamasında araçlar didik didik arandı, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GTB) yapıldı.


Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi. 13 yunus polisi, 7 yıldırım ekibinin katıldığı uygulamada kuş uçurtulmadı. Durdurulan araçlar didik didik arandı. Şüpheli görülen şahısları GBT'sine bakıldı. Uygulamada 288 kişinin GBT'si kontrol edilirken, 76 araç ile 22 motosiklet arandı, 15 halka açık mekan da denetledi.

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