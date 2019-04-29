Kağıthane Tüneli girişinde yola fırlayan yaşlı adama taksi çarptı

Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yere düşen yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Tüneli girişinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Dolmabahçe istikametine seyir halinde olan taksi sürücüsünün önüne aniden bir yaya fırladı. Taksi sürücüsü aracını durdurmak için frene bastı ancak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrularak yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel girişinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan trafikte sağlık ekiplerinin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Trafiği aşarak olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.