Kağıthane yangında mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi

Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 05.45 sularında Kağıthane Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üstteki tekstil ürünlerine sıçrayınca Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ev sakinleri,

yangından etkilenmemek için binanın çatısına çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çatıda mahsur kalan Suriye uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.