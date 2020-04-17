Kâğıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı

Kâğıthane Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler almaya devam ediyor. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yakından takip ettiği çalışmalarda salgın tehdidini ortadan kaldırmak için tıbbi atık konteyneri uygulaması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilçenin merkezi noktalarına tek kullanımlık maske ve eldivenlerin atılması için 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı.