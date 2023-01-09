Kağıthane'de 20 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesiresi'nde Balık Festivali gerçekleştirildi. Havanın da güzel olmasıyla birlikte festivale akın eden vatandaşlar, balık ekmeklerini alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesiresi'nde Balık Festivali düzenlendi. Havanın da güzel olmasıyla birlikte festivale akın eden vatandaşlar, balık ekmek almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Usta şefler tarafından özenle hazırlanan balık ekmekler, festival alanına gelen yaklaşık 20 bin kişiye dağıtılırken, gazoz ve helva ikramında da bulunuldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de önlüğünü giyerek vatandaşlara balık ekmek ikram etti. Festivalde aynı zamanda Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran konser alanında sahne alarak vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Yöresel müziklere vatandaşların horon ile eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

"İnsanlar böyle günleri özlemiş"

Dağıtım alanına gelerek vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, balık ekmeğin aslında bahane olduğunu ve asıl meselenin insanların bir araya gelerek hoş vakitler geçireceği bir ortam oluşturmak olduğunu dile getirdi. Başkan Öztekin, "Evet bugün güzel bir gün. Kağıthaneli hemşehrilerimizle buluştuk. Yaklaşık 20 bin vatandaşımıza balık ekmek ikram ediyoruz. Ve bu güzel havada hem horonla hem halayla hem de tulumla beraber hemşehrilerimiz eğleniyorlar. Soğuk havalarda sıcak anlar yaşamış oluyorlar. İnsanlar böyle günleri özlemiş. Bir araya geldiklerini görüyoruz. Aslında balık ekmek işin bahanesi. Mesele insanların bir araya gelerek böyle hoş vakitler geçirecekleri ve aynı zamanda aileleri ile birlikte olabilecekleri mekanlarda özel vakit geçirmeleri. O yüzden bir bölümümüz balık ekmek için sırada, bir bölümü horonda, bir bölümü de parkta, bahçede piknikte güzel vakit geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

Belediye yönetiminin düzenlediği etkinliklerden memnun olduğunu ve bir buçuk saattir balık ekmek alabilmek için sırada olduğunu belirten Nursel Salman, "Etkinliklerimiz çok güzel. Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanımız çok güzel çalışıyor. Geçen sene maalesef şehir dışında olduğum için katılamamıştım. Bu sene kısmet oldu, katıldık" dedi.