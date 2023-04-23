Kağıthane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kağıthane Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eğlence dolu aktivitelerin olduğu program ile Hasbahçe Mesire Alanı'nda kutladı. Kağıthaneli çocuklar programdaki aktiviteler ile keyifli vakit geçirdi. Düzenlenen etkinliğe birçok çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Programda çocuklar için dans gösterileri yapıldı, şarkılar söylendi. Çocuklara pamuk şeker, kağıt helva ve mısır ikram edildi. Eğlence alanındaki çeşitli oyuncaklarla keyifli vakit geçiren çocuklar bayramı coşkuyla kutladı. Anne ve babalar ise çocukların eğlendiği anları video ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

"Gayet de güzel eğleniyoruz"

Etkinliğe çocuğuyla gelen Hasan Tahiroğlu, "Bu bayram bizim için çok eğlenceli, özellikle çocuklar için onlar için varız zaten onları getirdik. Gayet de güzel eğleniyoruz. Genel olarak stadın oradaki etkinliklere katıldık bu kaydıraklar olsun, zıplamalar falan hepsine katılıyoruz. Çocuk bunlar, nereye giderlerse biz de oraya gidiyoruz" dedi.

"Bu bayram bizim için güzel geçiyor"

Kardeşlerinin eğlenceli anlarına şahit olan Ayşe Ağca ise, "Bu bayram bizim için güzel geçiyor, kardeşlerimi getirdim, güzel bir bayram. Burada pamuk şeker yediler, balonlarını aldılar" diye konuştu.

"Oldukça yoğun bir ilgi olduğunu gördük"

Katılımcıların yoğunluğuna değinen anne Büşra Korkmaz da, "Bugün belediye burada çok güzel bir etkinlik düzenlemiş, çocuklara çok güzel aktiviteler var. Oldukça yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Biraz sıra bekledik ama oldukça eğlenceli bir gün geçiriyoruz" dedi.

Etkinliğe gelen çocuklar depremzede arkadaşlarını da unutmadı. Bir yanlarının buruk olduğunu, onların da bayramını kutladıklarını söyledi. Çocuklar ve anne babaları Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkürlerini iletti.