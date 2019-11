Kağıthane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kağıthane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen davete Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Yemekli davette ayrıca İlçe Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu da bir konser verdi. Programda öğretmenler adına bir konuşma yapan aday Öğretmen Ayşe Karaboğa, öğretmenlik mesleğinin önemini kendi yaşamından örnekler vererek anlattı. Davette ayrıca bu yıl içinde emekli olan öğretmenlere plaket ve hediyeleri takdim edildi.

"Bugün çocuklarımız, yarın ülkemizi, dünyayı yönetecekler"

Eğitime büyük kaynak ayırdıklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm eğitim camiasının her an yanında olduklarını ifade ederek, "Yatırımlarımızı her zaman uzun vadeli düşünüyoruz. O yüzden de insan yetiştirmeye yani eğitime büyük önem veriyoruz. Bugün çocuklarımız, yarın ülkemizi, dünyayı yönetecekler. O nedenle onları ne kadar iyi eğitirsek; gelecekte dünyamız da bir o kadar iyi olur. Bu ana fikirle yatırımlarımızda eğitime büyük kaynak ayırıyoruz. Okullarımızın yenilenmesi, yenilerinin eklenmesi, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, yeni kütüphaneler, sosyal alanlar oluşturulması gibi birçok konuda eğitim camiasına destek oluyoruz. Geçen hafta bine yakın üniversite öğrencimize 800'er TL eğitim yardımında bulunduk. Binlerce öğrencimizin kıyafet, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarını karşıladık. Kağıthane'mizdeki tüm okulların, geçtiğimiz yaz döneminde bakım ve onarımlarını yaptık. Yeni dönemde de Uygulamalı Eğitim Platosu, Uzay Evi, Kültür ve Sanat Akademileri, Proje Üretim Merkezi, Kreşler, Gençhane, Sporcuhane, Çocuk Kütüphaneleri, Genç Girişimci Merkezi, Kağıthane Gençlik Kulübü, yeni okul ve spor tesisleri projelerimizle de eğitime desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen davetin sonunda tüm öğretmenlere, ilçenin tarihini de anlatan ‘çikolata kütüphanesi' hediye edildi.