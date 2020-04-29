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Kağıthane'de baharın renk cümbüşü

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs sürecinde insanların dışarı çıkmadı bu günlerde Kağıthane’de erguvanlar çiçek açarak adeta baharı müjdeledi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs sürecinde insanların dışarı çıkmadı bu günlerde Kağıthane'de erguvanlar çiçek açarak adeta baharı müjdeledi.


Kağıthane Belediyesi korona virüs sonrası süreç için hazırlıklarına devam ediyor. İnsanların yeniden sokağa çıkıp dilediğince vakit geçirebilmeleri için, şehrin ünlü mesire yerlerinden Hasbahçe'de kamelya sayıları arttırıldı. Şu an kapalı olan ve korona virüs sonrası yeniden hizmete açılacak Hasbahçe'ye 50 yeni kamelya konulurken, park ve sosyal donatı alanları da yenilendi. Hasbahçe, yeniden eğlence ve dinlence merkezi olarak İstanbullulara ev sahipliği yapacağı günleri bekliyor.


Öte yandan ilçede baharın gelmesi ile adeta ağaçların renk cümbüşü yaşandı. İlçede erguvanlar çiçek açarak adeta baharı müjdeledi.

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