Kağıthane'de belediye personeli afetlere hazır

Kağıthane Belediyesine bağlı 19 kişilik arama kurtarma ekibi deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğünde (AFAD) eğitim aldı. Müdürlüğün eğitim kampüsünde Temel Arama ve Kurtarma eğitimi alan ekip, bu sayede olası bir afet anında can kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Ekiplere Temel Afet Bilinci, İlk Yardım, Enkazda ve Selde Arama Kurtarma, Yaralı Tahliyesi konularında eğitimler verildi.

‘'Afet çantası her evde mutlaka olmalı''

Olası afetlere karşı tüm tedbirleri almada azami gayret gösterdiklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, afet çantasının önemine dikkati çekerek, “Olası bir afette bizim ve sevdiklerimizin yardım gelene kadar hayatını kurtaracak basit ama bir o kadar önemli bir tedbir var ki; o da afet çantasını her zaman evimizin bir köşesinde mutlaka bulundurmalıyız. Neredeyse hiç masrafsız ve zahmetsiz bu afet çantası gerektiği anda bizi hayata bağlayan bir eşya olacak. Özellikle depremde insanların birçoğu uzun süre enkaz altında kaldıkları için ve acil müdahalede geç kalındığı için hayatlarını kaybediyor. Afet çantası evdeki en önemli eşyalarımızdan biri olmalı” dedi.

Afet çantasında neler olmalı

Özellikle deprem gibi afetlerde hayati öneme sahip afet çantasında bulunması gerekenler şöyle sıralandı:

“Su, bisküvi, konserve, radyo, sağlık çantası, düdük, fener, pil, diş macunu, yağmurluk, battaniye gibi yaşam malzemeleri, ilk yardım ve temel sağlık malzemeleri ile şeker, kalp, tansiyon hastalarının ilaçları.”