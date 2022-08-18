Kağıthane'de camide sadaka kutusundan hırsızlık kamerada

Kağıthane'de iki hırsız girdikleri bir camideki sadaka kutusunu kırarak içerisindeki paraları çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri şahısları yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi 15 Temmuz Yusuf Ömerli Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde camiye giren iki şahıs, çalmak için bir şeyler aradığı esnada sadaka kutusunu fark etti. Ardından şahıslardan biri süre uğraşarak sadaka kutusunun kilidini kırdı. Şahıslar ardından içerisindeki paraları alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kağıthane polisi hırsızı yakaladı

Olayın ardından hırsızlık yapıldığını fark eden cami imamı Murat Özer'in ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların hırsızlık suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan Sezer A. ve Fatih Birkan G. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Sezer A. geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde yürüdüğü esnada yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanarak “mabetten hırsızlık” suçundan adli işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.