İhlas Haber Ajansı

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Kağıthane'de cep telefonu hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Kağıthane’de iş yerinden teşhir ürünü çalan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de iş yerinden teşhir ürünü çalan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 ayrı suçtan kaydı olan adamın teşhir ürünü cep telefonunu çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabad Caddesi üzerinde meydana geldi. İş yerinde teşhir ürünü olarak sergilenen bir cep telefonu saniyeler içinde çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştirenin M.K. (31) olduğunu tespit etti. Telefonun bağlı bulunduğu masayı devirip teşhir ürünü cep telefonunu çalan şahıs, Bağlar Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri M.K.'yi gözaltına aldı. 3 ayrı konudan daha suç kaydı bulunan M.K. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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