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Kağıthane'de damadını öldüren kayın peder tutuklandı

Kağıthane’de sokak ortasında damadını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kayın peder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de sokak ortasında damadını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kayın peder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mesut Toptaş ile kayın pederi Cemil M. arasında önceden tartışma çıkmıştı. Yaşanın tartışmanın ardından kayın pederinin silahla ateş etmesi sonucu Mesut Toptaş sokak ortasında vurularak feci şekilde can vermişti. Damadını vuran katil zanlısı Cemil M. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.


Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadesinin alınması ve sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen kayın peder Cemil M., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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