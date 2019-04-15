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Kağıthane'de damat cinayeti kamerada

Kağıthane’de damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.


Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Mesut Toptaş ile kayınpederi Cemil M. arasında tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmada kayınpederinin silahla ateş açtığı Mesut Toptaş sokak ortasında vurularak feci şekilde can vermişti. Damadını vuran Cemil M., olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu. Kayınpederin damadını öldürdüğü o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mesut Toptaş'ın sokağa geldiği, bir süre sonra da kayınpederi Cemil M'nin gelerek silahla ateş ettiği görülüyor.

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