İhlas Haber Ajansı

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Kağıthane'de dar alan uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Kâğıthane polisinin gerçekleştirdiği dar alan uygulamasında sokaklar tutulup yoldan geçen araçlar tek tek arandı.

Uygulamada hırsızlık suçundan 29 kaydı olan ve inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen hırsız yakalanarak gözaltına alındı.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Talatpaşa Mahallesi'nde dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Önleyici Şube motorize ekibi, Devriye Ekipler Amirliğinden ekipler ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Talatpaşa Mahallesi'nin tüm sokakları ekiplerce tutuldu ve şüpheli görülen kişilerin GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolleri yapıldı.



Hakkında 29 tane hırsızlık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı


İlçedeki bir uygulama noktasında araç içerisinde inşaat malzemesi gören ekipler, durumdan şüphelenerek sahsa sorular yöneltti. Şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 29 tane hırsızlıktan suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şahsın inşaat malzemelerini çaldığı tespit edilerek, şahıs gözaltına alındı.

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