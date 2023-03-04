Kağıthane'de dehşet: Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda ölümden döndüler

Kağıthane'de bir kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobil adeta delik deşik olurken, kurşunlardan biri, bir evin camına isabet etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıda evde bulunan kadın dehşeti yaşadı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Şafak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; bir araç içerisindeki kimliği belirsiz şahıslar,

içinde Abdullah Taşçı'nın olduğu park halindeki 06 DID 489 plakalı otomobile uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Olayda otomobile 14 kurşun isabet ederken, kurşunlardan biri aynı sokaktaki bir evin camına isabet etti. Otomobiline kurşun yağan Abdullah Taşçı araçtan inerek kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kurşunlardan birinin karşıdaki bir eve isabet ettiğini söyleyen mahalle esnafı Fatih Koç, “Olay çok hızlı şekilde gelişti. Biz eşim ve kayınvalidem ile birlikte içeride oturuyorduk. Buradan hızlı bir şekilde bir araç geçti. Seri şekilde silah atışları gerçekleşti. Araba ya yukarı ya da aşağı doğru kaçtı, arabanın içerisinden kaçan biri varmış. Karşı daireden bir daireyi vurmuş camından içeri girmiş. Şuan da olay yeri inceleme geldi zaten bakalım neler olacak” dedi.

Kurşunlardan birinin evinin camına isabet ettiğini söyleyen Fatma Aydoğan, “İstirahat ediyordum içeri geçtim. Pat diye ses geldi. Camımızı taradılar, camımızı patlattılar. Ben o anda o kadar panik yaptım ki yüreğim hopladı. Hiç mi Allah korkusu yok bunlarda. Devletimiz bulsun onları şikayetçiyim” dedi.