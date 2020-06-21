Kağıthane'de 'en baba' Babalar Günü

Kağıthane'de bu yıl 'en baba' temalı düzenlenen Babalar Günü etkinliğinde fedakar babalar keyifli vakit geçirdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından fedakar babalar için 'en baba' temalı etkinlik düzenlendi.

Hasbahçe'de yapılan etkinlikte aileleriyle birlikte gelen babalar 'En Baba Babalar', 'En Baba Golcü', 'En Baba Piknikçi', 'En Baba Aşçı' ve 'En Baba Seyirci' isimli platformlarda fotoğraf çekildi.

Etkinlikte halat çekme yarışmasında birbirleriyle yarışarak eğlenen babalar için düzenlenen ve gün boyu süren etkinlikler havadan görüntülendi.

Etkinliğe katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tüm babaların Babalar Günü'nü tek tek kutlayıp fotoğraf çektirdi. Kurulan platformları gezip fotoğraf çektiren başkan Mevlüt Öztekin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Babalarımızı hatırlatmak istedik"

Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyoruz. Biz de Hasbahçe'de onlara özel bir program hazırladık. Tüm babalarla beraber anneleriyle birlikte çocuklarımızı bekliyoruz. Güzel bir program içerisinde 5 başlık ayırdık. Fotoğraf çektiriyorlar. Ondan sonra bugüne özel kupa hediye ediyoruz. Bizi koruyan, kollayan ve cefakar hem de olmadıkları zaman varlıkları daha çok anlaşılan babalık çok önemli. Biz de babalarımızı hatırlatmak istedik " diye konuştu.

"Rahmetli babamın da Babalar Günü'nü kutluyorum"

Bütün belediyelerin böyle örnek işler yapması gerektiğini dile getiren Emrah Kaya, " Mutluyuz. Bütün belediyelerin böyle örnek işler yapması güzel olur. Rahmetli babamın da Babalar Günü'nü kutluyorum. Şu an başımıza böyle bir müsibet geldi. İnşallah bir an önce biter. Herkes dikkat ederse daha çabuk biter diye düşünüyorum. Burada resim çekildik, kupamızı aldık. Yarışmaya da katılırız " dedi.

"Babalık çok güzel bir duygu"

Kağıthane Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyeti beğendiğini ifade eden Refik Düner, " Babalık çok güzel bir duygu. Baba olmadan anlayamıyorsunuz. Baba olduktan sonra her şeyiniz değişiyor. Canınız oluyor onlar. Burada önce kahvaltı yaptık. Şimdi çocuklarımla eğlenmeye geldik. Kağıthane Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyeti çok beğendik. Onlarla birlikte biz de eğlendik " şeklinde konuştu.