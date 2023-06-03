Kağıthane'de engelli bireylere asker kınası yakıldı

Kağıthane'de engelliler için kına programı düzenlenip asker uğurlaması yapıldı. Engellilere özel düzenlenen asker kınası programında halk oyunları ve tiyatral gösteriler de sergilendi.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören engelliler, bir günlük temsili askerlik yaptı. Engelliler için öncesinde kına programı düzenlenip asker uğurlaması yapıldı. Engellilerin ellerine asker kınası yakıldı. Engellilere özel düzenlenen asker kınası programında halk oyunları ve tiyatral gösteriler de sergilendi.

Kına programının ertesi günü Hasdal Kışlası'nda engelliler için "Temsili Askerlik Uygulaması Töreni" düzenlendi. Törende engelliler asker olmanın sevincini ve gururunu yaşadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de kışladaki törene katılarak engellilerin heyecanına ortak oldu. Evlatlarını asker kıyafetleriyle gören ailelerin duygulandığı gözlendi. Aileler törenin düzenlenmesinde emeği geçen ve törene katılan tüm misafirlere teşekkürlerini iletti. Törenin sonunda engelliler temsili terhis belgelerini, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve kuvvet komutanlarının elinden aldı.