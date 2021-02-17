İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıthane'de enkaz havadan görüntülendi

Kağıthane’de bir binayı çevreleyen istinat duvarının çökerek 4 aracı kullanılamaz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de bir binayı çevreleyen istinat duvarının çökerek 4 aracı kullanılamaz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çöken duvarın geride bıraktığı enkaz ise havadan görüntülendi.


Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde bulunan 5 katlı binayı çevreleyen istinat duvarı yoğun kar yağışının ardından gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çökme sonucu park halinde bulunan 4 otomobil istinat duvarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi.


Sabah saatlerinde çevredeki binalarda inceleme yapan belediye yetkilileri istinat duvarındaki çökmenin binalara zarar vermediğini belirdi. İstinat duvarının yıllar önce mahalle sakinleri tarafından yapıldığı öğrenilirken bölgede gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.



Arabayı iki gün önce ilana koymuştum


Aracı zarar gören Bünyamin Terzi, “Gece saat, 02.00 sıralarında istinat duvarı çöktü. Çökünce komşular bize telefon ederek haber verdi. Maalesef arabamız perte çıktı. Kağıthane Belediye Başkanımız da geldi. Mağduriyetinizi karşılayacağız diye söz verdi. Baya bir gürültü olmuş. Arabayı iki gün önce ilana koymuştum. Satacaktım. Üst model alacaktım. Arabanın değeri 145 bin TL” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.