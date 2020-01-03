Kağıthane'de farklı kuşaklar seramik sanatıyla buluştu

Kağıthane'de ilkokul öğrencileri ile yetişkinler sanat için bir araya geldi. İki farklı kuşağın beraber seramik yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Kağıthane Belediyesi, genç nesiller ile yetişkinleri bir araya getirerek gönülleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri ile yetişkinler sanat için el ele verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 15 kadın ve 30 çocuk birlikte seramik yaptı. Çocuklar etkinlikte aileleri dışında yaşlılarla iletişim kurma ve birlikte vakit geçirme imkanı yakaladı. Yaşlılar çocukluklarını hatırlarken, çocuklarsa yetişkinlerle sohbet ederek yeni bir sanat dalı öğrendi. İki farklı neslin birlikte seramik yaparken ki mutlulukları dikkat çekti.

“Çocuk gibiyim”

Seramikle uğraşmayı çok sevdiğini ve çocuklarla çalışmanın çok hoş olduğunu dile getiren Nazmiye Kaygusuz, “Bugün burada seramikle uğraşıyoruz. Benim çok sevdiğim bir şey zaten. Çocukluktan beri bunu yapıyordum. İçimde kalmıştı. Çok güzel oldu. Çocuklarla çalışmak da çok hoş. Çocuklukta annelerimiz yaparken biz de böyle küçük küçük çamurlar alırdık. Onlarla kendimize objeler yapardık. Ben bu işten çok mutluyum. Çocuk gibiyim. Ben köyde yaşadığım için çocukluğum güzel geçti. Şimdiki çocuklar gözetim altında. Biz daha özgürdük. Daha iyi yaşadık ama şimdiki çocuklar da böyle yetiştirilseler fena değil “ ifadelerini kullandı.

“Çocuklarla olmak çok güzel bir duygu”

Bu tür etkinliklerin olduğu yerlerin açılmasının çok güzel olduğunu söyleyen Alev Kara, “Yıllardır böyle bir işle uğraşmamıştım. Çocukluğumda çamurla çok oynadım. Memur kızı olduğum için çok gezdim. Çocukluğumu doya doya yaşadım. İçimde hiçbir şey ukde kalmadı. Bugün de büyük bir değişiklik oldu. Hiç haberimiz yokken bizi davet ettiler. Benim çocukluğum çok daha güzeldi. Biz sokaklarda büyüdük. Gece 12 olduğu zaman bizim hiçbir korkumuz yoktu. Şu an çocuklar için çok üzülüyorum. Çocukluklarını yaşamıyorlar. Bu tür etkinliklerin olduğu yerlerin açılması çok güzel. Çocuklar en azından iletişim halinde oluyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Çocuklarla olmak çok güzel bir duygu. Onlara bir şeyler öğretiyorsan onlardan da bir takım şeyler öğreniyorsun. Aileler de evde telefonlarını, internetlerini bıraksın. Yanınızda o kadar muhteşem olaylar var ki. O çocuklarla birlikte olun. Doya doya yaşayın“ diye konuştu.

“Büyüklerimizle güzel anılarımız oldu”

Yetişkinlerle seramik yapmanın daha güzel ve eğlenceli olduğunu belirten Mısra Çapanoğlu, “Burada seramik yaptık. Büyüklerimizle güzel anılarımız oldu. Birlikte çalışma yaptık. Seramikte öğretmenimizin bize öğrettiği sucuk sosis tekniği ile kalemlik yaptık, sıkıştırma tekniği ile çanak yaptık. Annem ve babamla bazen çalışmalar yapıyoruz. Teyzelerle de yapmak daha güzel ve eğlenceli oluyor“ dedi.

“Çok heyecanlandım”

Seramiği nasıl yaptıklarını anlatan Eslem Zeynep Arslan, “Bugün burada seramik yaptık. Onun için çok heyecanlandım. Çok iyi şeyler hissettim. Seramikten kalemlik, kase gibi şeyler yaptık. Seramiği yaparken ilk önce çamuru iple kesiyoruz. Sonra şekil veriyoruz. Sonra fırına giriyor. Fırında piştikten sonra en son boyama aşamasına geçiyoruz. Bittikten sonra biraz burada kalıyor. Sonra onları eve götürüyoruz“ ifadelerini kullandı.