Kağıthane'de feci olay: İnşaattaki gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Kağıthane'de inşaat sahasındaki gölete girerek boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuğu dalgıçlar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İnşaat sahasına gelen anne, kurtarma çalışmalarını çocuğunun elbiselerine sarılarak gözyaşları içinde izledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mithat Evlice isimli çocuk, ailesinden habersiz bir şekilde inşaat alanındaki gölete girdi. Göl kenarında elbiseleri gören çevredeki vatandaşlar, Mithat Evlice'nin gölete girebileceğinden şüphelenerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise inşaat sahasındaki suyu boşaltma çalışması başlattı.

Anne, kurtarma çalışmalarını çocuğunun elbiselerine sarılarak izledi

Çocuğunun suya girdiğini ve boğulma tehlikesi geçirdiğini öğrenen aile, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Evlice'nin annesi, göletin kenarında oturarak, çocuğunun elbiselerine sarılıp gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını takip etti. Yakınları anneyi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Gölette çalışma yapan itfaiye ekipleri, suyu boşaltmaya çalışırken, olay yerine dalgıçlar çağırıldı. Suyun içerisine giren dalgıçlar küçük çocuğu bularak suyun dışına çıkardı. Sedyeye alınan küçük çocuk, hızlı bir şekilde ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.