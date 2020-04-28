Kağıthane'de fırınlar denetlendi

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı görevlilerle pide üretimi yapan fırınları tek tek dolaştı. Zabıta önce, fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imalathanelere girerek pidelerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler fırından çıkan pideleri terazide tartıp 350 gramın altında olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetlediği fırınların hijyen kurallarına uyduğu ve üretilen pidelerin yeterli gramajda olduğu görüldü.

“Denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk görmedik”

Denetlemelerin ardından konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Gönül Özalp, “Bugün burada 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında resmi kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bugünkü denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk olmadı. Genel olarak işletmelerin asgari teknik ve hijyenik koşullarına, üretim hijyenine, işletmenin fiziki şartları gibi kriterlere baktık ve şu an için bir olumsuzluk tespit etmedik. Korona virüs (Covid-19) kapsamında maske, kıyafet, eldiven gibi önlemlere dikkat edilip edilmediğinin de kontrolünü yaptık. Bunun için ayrıca bir özen gösteriyor ve dikkat ediyoruz. Bir de 'ekmek ve ekmek çeşitleri' tebliği kapsamında ekmek ürünüyle ilgili kontrollerimizi yaparak gramajlarımıza baktık ve herhangi bir problem görmedik. Şu an için kanun kapsamında işletmeler için herhangi bir problem mevcut değil. İşletmelerin hepsi asgari teknik ve hijyen koşulları sağlamaktalar” dedi.

“Vatandaşlar kurallara uyuyor”

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibinden Bayram Keskindir ise “Biz korona virüsle (Covid-19) alakalı olarak burada sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledik. Vatandaşları bu bağlamda ikaz ettik ama genelde bu kurala uyulduğunu gördük. 350 gram pidenin fiyatı 3 TL'dir” şeklinde konuştu.