Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde 4 ayrı uygulama noktası oluşturularak geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli otomobiller durdurularak didik didik arandı. Çevirme noktalarında şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.