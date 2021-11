Kağıthane'de Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli atıldı

Kağıthane Gültepe Telsizler Katlı Otopark ve Pazar Yeri'nin temeli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ”Gültepe Telsizler Mahallesi, her santimetre, her metremiz değerli bizim için İstanbul'umuzda. Taşımız toprağımız altın ya kim söylediyse bu sözü, bunu yakalamak lazım. Gerçekten de öyle ama şimdi şu gördüğünüz alanın bir kısmı hazinenin, bir kısmı da belediyenin. Belediye başkanımız dedik ya şehrin emini, 53 söz verdim her bir sözünü Kağıthane'ye tek tek mahalleliye, hemşeriye gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Buranın park sorunu var. 440 araçlık teknolojik bir park yapılacak. Şimdi güvenlik burada, esnaf kaldırım, yol belli. Bunları değiştirme şansımız yok. Pazar yeri hanım kardeşlerimiz aramızda, kışı var yağmuru var, soğuğu var araç nasıl olacak? Gölge veya soğuk, rüzgar, olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapalı olarak biz burada otopark, katlı otoparklarımız ve pazar yerimiz, üstünde de gündüz okullarımız açık. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gençlerimiz halı sahadan faydalanacak. Mesai bitti, anahtar kimde şehrin emininde, belediyede olacak. Belediye buradaki mahalleliye bunu kullandıracak, gençlerimiz istifade edecek. Işığı sönmeyecek. Hedefimiz bu. Kütüphanemizin ışığı sönmeyecek 24 saat. Anne babalarımız sorduğu zaman 'Oğlum veya kızım nerede diye?' Gültepe tesislerinde kütüphanede, orada ders çalışıyor diyeceğiz. Çayı, simidi ve çorbasını belediye veriyor olacak. Dolayısıyla emin ellerde. Bu şekilde gençlerin buluşacağı kıraathaneler, kütüphaneler yapıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim az önce videosunu izledik, muazzam bir mimari tasarım var. Hiçbir borç almadan, faiz ödemeden arttırdığı ve bu niyetle biriktirdiği parayla da yani sizin paranızla burayı sizle buluşturuyor Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, ”Bugün burada özellikle mahallemiz ve semtimiz için çok değerli projenin temel atma töreni için birlikteyiz. Bu projenin başlangıcında emeği geçen özellikle sayın valimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Belirttiğimiz gibi 53 projemizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün burada pazar günü özellikle 29 Ekim'in sonrasında Cumhuriyet Bayramı'mızın hemen sonrasında aramızda bulunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın valimize, sayın vekilimize, kaymakamımıza ve değerli protokole de katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun efendim, inşallah önümüzdeki yıl müteahhit arkadaşlarımız da burada. Eylül ayı içerisinde sayın valim açılışımızı da yapmış olacağız. Bir projeye başlayıp bir projeyi aynı dönemde bitirmiş olacağız. Bir kez daha sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Her birinize saygı ve sevgi sunuyorum. Allaha emanet olun” diye konuştu.

Temel atma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.