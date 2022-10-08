Kağıthane'de “Halay Sokak Parkı” yakında hizmete açılıyor

Kağıthane Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Halay Sokak'ta inşa ettiği parkın yapımını neredeyse tamamladı. Çok yakında vatandaşın hizmetine sunulacak.

Hamidiye Mahallesi Halay Sokak Parkı, toplam 2 dönüm arazi üzerinde, içerisinde; çocuklar için 370 metrekare oyun alanı, bin metrekare yeşil alan, aileler için 140 metrelik yürüyüş yolu, 150 metrekare spor ve dinlenme alanı olacak şekilde tasarlandı. Parka 211 adet ağaç ve 800 adet çalı bitkisi dikimi de yapıldı. Park 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebilirken, parka gelen vatandaşlar ücretsiz internet hizmetinden de yararlanabilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin göreve geldiği günden bu yana park ve ağaçlandırma konusunda büyük mesafe katettiklerini belirterek, ''İlçemizdeki parkların tamamını yenilerken mevcutlara yenilerini ekledik. Bugüne kadar Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyeteler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı'nı hizmete açtık. Hamidiye Halay Sokak Parkı'nı da çok yakında hizmete açıyoruz. Komşularımıza hayırlı olsun'' dedi.