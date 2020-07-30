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Kağıthane'de iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

Kağıthane’de, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kağıthane'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Olay, saat 02.30'da Kağıthane Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki grup silah ve bıçakla birbirine saldırmaya başladı. Gruplarının yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla, birbirlerine kurşun yağdırdı.


Çıkan kavgada gruplardan henüz isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis grubu dağıtmaya çalışırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kişinin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Daha sonra polis olay yerinde delil ve boş kovan incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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