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Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kağıthane’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kavga sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Zafer Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan çatışmada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan diğer kişiler ise kayıplara karıştı. Yerde yaralı olarak yatan 1 yaralı ambulans ile Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken diğer bir yaralı ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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