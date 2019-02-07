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Kağıthane'de iş merkezinde korkutan yangın

Kağıthane’de 4 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.

Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yer yer patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 19.00 sırlarında kozmetik imalathanesi olduğu ileri sürülen 4 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar iş merkezinin çatısından alevlerin yükseldiğini gördü. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan iş merkezine müdahale etti. Yangının henüz neden çıktığı öğrenilemezken söndürme çalışmaları sırasında yer yer patlama sesleri duyuldu. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi. Yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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