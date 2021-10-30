Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 yaralı

Kağıthane'de yapımı devam eden inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilirken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 02.00'da Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Adagülü Sokakta bulunan konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 işçi konteynerden kurtarıldı.

Konteynerden yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, konteynerde bulunan işçileri dışarı çıkardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, konteynerin yanındaki evlere alevlerin sıçramasını engellemek için çalışmalarını hızlandırdı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevlerin yükseldiği konteyner söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Olay yerinde çalışma yapan itfaiye ve polis ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.