Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı

Kağıthane'de gece saatlerinde bir binayı çevreleyen istinat duvarında meydana gelen çökme sonrası 4 otomobil enkaz altında kaldı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ekipler bina ve çevresinde inceleme başlattı.

Olay, saat 01:30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binayı çevreleyen istinat duvarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme yaşandı. Duvarın çökmesiyle park halinde bulunan 4 araç enkaz altında kaldı.

Vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü

Binada bulunan vatandaşlar çökme sonrası yaşanan sarsıntı ve gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina ve çevresinde inceleme yapılması amacıyla belediye ekiplerine haber verildi.

Gürültü sonrası dışarıya çıktığını ifade eden bir bina sakini,

‘'Gece saat 01:30 sıralarında uyuyorduk ve baya şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Ne olduğunu anlamadık, çatı falan uçtu sandık. Daha sonra komşular arayınca istinat duvarının çöktüğünü anladık ve hemen ekipleri aradık. İtfaiye ekipleri geldi ve mühendislerin inceleme yapacağını belirtti'' dedi

Tedbir amaçlı binada yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda beklerken ekipler duvarda meydana gelen çökme ile ilgili inceleme başlattı.