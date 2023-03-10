Kağıthane'de istişare toplantıları eski ve yeni dönem meclis üyeleri ile devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayan deprem felaketi ve muhtemel İstanbul depremi olmak üzere afetlere karşı yapılan hazırlık çalışmaları toplantının öncelikli konularıydı. İstişare toplantısında konuşan Başkan Öztekin, “Asrın felaketi olarak nitelenen depremin ardından tüm ekip ve imkânlarımızla bölgeye intikal ettik. Kâğıthane Belediyesi olarak 82 tır temel ihtiyaç yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Depremzedelere destek maksatlı düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” programına kurumumuz çalışanları ve meclis üyeleri ile birlikte 10 Milyon TL nakdi destekte bulunduk.

Muhtemel İstanbul depremine karşı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzle ilçemizdeki risk teşkil eden yapıları yeniledik. Kare kodlu afet toplanma alanlarımızın sayısını 99'dan 175'e çıkardık. Kâğıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kâğıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kurduk. Deprem bilincini oluşturmak ve yaşanabilecek zararları en aza indirebilmek adına okullarımızda afet farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Acımız, kelimelerle tarifi olamayacak kadar büyük. Deprem şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza sağlık ve sabırlar dilerim. Ülkemizin ve Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Başkan Öztekin meclis üyelerine; Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'na bulundukları destekten ötürü de ayrıca teşekkür etti.