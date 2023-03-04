Kağıthane'de istişare toplantısında “Afetlere Hazırlık” konuşuldu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in her yıl düzenlediği istişare toplantıları bu yıl siyasi parti ilçe başkanlarıyla başlarken afetlere hazırlık konusu konuşuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, siyasi parti ilçe temsilcileri ile birebir görüşerek mevcut çalışmalar, talep ve önerilerle ilgili istişarelerde bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları sarmak adına yapılan çalışmalar da toplantının konuları arasında yer aldı. Toplantıda konuşan Başkan Öztekin; “Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları bir an önce sarmak adına Kağıthane Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kağıthane Belediyesi olarak 85 tır insani, acil ihtiyaçları ivedilikle bölgeye ulaştırdık. 51 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 550 AFAD gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında olduk. Bölgenin salgın hastalıklardan korunması için temizlik çalışmalarını üstlendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini sağlamak üzere ambulanslarımızı ve sağlık ekibimizi görevlendirdik. Kağıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri; “Türkiye Tek Yürek” yardım programına depremzedeler için 10 Milyon TL destekte bulunduk. Rabbimden bizleri her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylemesini diliyorum. Türkiye olarak bu afeti de milletçe aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantıda konuşulan konulardan bir diğeri de olabilecek İstanbul depremi başta olmak üzere afetlere karşı hazırlık çalışmaları oldu. Afetlere karşı hazırlık çalışmaları ile ilgili Başkan Öztekin: “Belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurarak; ilçemizdeki riskli yapıları yeniledik. Yahya Kemal Mahallesi'nde tamamlanan 688 daire ve 57 iş yerini kapsayan kentsel dönüşümü tamamlayarak, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerine mülklerini teslim ettik. İlçemizde bir diğer riskli toplu konut hizmet sitesinin de aynı şekilde kontrollü yıkımlarını tamamladık. Afet toplanma alanlarımızın sayısını 99'dan 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına kare kodlu okuma sistemi getirdik. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için 4 yılda 80 km'lik fiber optik kablolama yaptık. Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kağıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kurduk. Şehirdeki 90 noktayı 24 saat canlı olarak izleyebiliyoruz. Okullarımızda afet farkındalığını yaymak için düzenli eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.