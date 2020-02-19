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Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan binada yangın

Kağıthane’de izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı.

Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevreyi siyah dumanlar kapladı.


Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 karayolu kenarında izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çevreyi siyah dumanların kapladığı görüldü.

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