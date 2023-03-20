Kağıthane'de kamyonet devrildi: Araçları teğet geçti

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çimento yüklü kamyonet, sokağa gireceği esnada devrilerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, yol üzerinde bulunan park halindeki araçları teğet geçti.

Kaza, geçtiğimiz geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlemeyen bir sürücü çimento yüklü 34 DH 9217 plakalı kamyonetle yokuş aşağıya inmeye başladı. Sürücü sokağa döneceği esnada kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araçlar santimetre farkla kurtuldu

Kontrolden çıkan araç devrilerek yan yatarken, yara almadan kurtulan sürücü ve arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayın ardından sürücü ve arkadaşları kasada patlayan çimentoları çöp konteynırına attı. Öte yandan yol üzerinde park halinde bulunan araçlar, kayan kamyonetin çarpmasından santim farkla kurtuldu. Kazanın ardından maddi hasar alan kamyonet olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.