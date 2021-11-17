Kağıthane'de kamyonet devrilerek yan yattı: 1 yaralı

Kağıthane'de yokuştan aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Kaza sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 JMZ 39 plakalı kamyonetle seyreden Talip Taşdemir, yokuştan aşağıya inmeye başladı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, devrilerek sokak üzerinde yat yattı. Kaza sonucu sürücü araç içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle mahalleli panik yaşarken, polis ekipleri ise inceleme başlattı.